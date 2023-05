Faenza sott'acqua, il lato umano dell'emergenza. Anziana e disabile: "Grazie a chi mi ha salvato la vita"

Il lato umano dell'emergenza maltempo che a Faenza ha causato l'allagamento di tante abitazioni riassunto nelle semplici ma significative parole di una anziana che vuole ringraziare chi le ha salvato la vita. La lettera viene diffusa dal figlio.

"Sono una signora anziana e disabile e fino al 2 maggio abitavo in via Silvio Pellico 28 a Faenza - scrive la donna - voglio ringraziare i Vigili del Fuoco che mi hanno letteralmente salvato la vita intervenendo tempestivamente per estrarmi dalla casa, completamente allagata, attraverso la finestra dopo aver tagliato l’inferriata. Voglio ringraziare anche la mia cara vicina che ha dato loro le giuste indicazioni per riuscire nelle operazioni".

"Voglio ringraziare tanto - scrive ancora la donna - anche tutto il personale del pronto soccorso che mi ha accudito per l’ipotermia sopraggiunta. Sono stati professionali, molto gentili e premurosi. Voglio ringraziare ancora tutto il personale di medicina di urgenza che mi ha aiutato a risollevarmi. Ringrazio infine anche i tantissimi volontari che hanno aiutato lavorando incessantemente per giorni a svuotare dal fango e dai relitti la mia casa. Vi ricorderò tutti per sempre anche nelle mie preghiere".