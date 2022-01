Faenza, cambia la sosta in alcune vie del centro: le modifiche alla viabilità

Cambiano le soste in alcune vie del centro di Faenza. Il Comune manfredo comunica infatti l’adozione di alcune modifiche alla viabilità ordinaria. Viene istituito uno spazio per il carico e lo scarico delle merci per 30 minuti mediante indicazione dell'ora di arrivo (disco orario) in Viale Vittorio Veneto al civico 2: la sosta massima consentita scende da 60 a 30 minuti.

Divieto di sosta con rimozione dalle 6.00 alle 10.00 nelle sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in via Gorizia: il divieto sarà in vigore sul lato destro, dal segnale di divieto di sosta posto a venti metri dall’intersezione con Viale Veneto, fino al civico 5.