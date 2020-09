Faenza, cambia la viabilità in diverse strade per i lavori di asfaltatura

Il Comune di Faenza comunica alcune modifiche alla viabilità ordinaria previste dal 21 al 29 settembre per lavori di asfaltatura: Via San Bernardo, Via Sant'Ippolito nel tratto compreso tra via San Bernardo e via Della Croce, Via Giangrandi, Via Zauli: divieto di sosta 0-24 e chiusura al traffico veicolare dalle ore 8.30 alle ore 18.00, eccetto via San Bernardo in cui il giorno 21/09 la circolazione sarà consentita fino alle ore 14.00.

Via Sarti, via Montalto, via Anconetano: chiusura al traffico veicolare dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Sospensione temporanea della Zona a Traffico Limitato 09-18 in via Seminario, via Bertucci, via Paolo Costa, via Pezzi, corso Garibaldi. Nelle zone interdette alla circolazione sarà consentita il transito dei mezzi di soccorso e i residenti, con il supporto operativo del personale del cantiere, potranno accedere alle proprie abitazioni.

Durante i periodi di chiusura il traffico proveniente dal ponte delle Grazie e circolante in corso Saffi diretto in via San Bernardo verrà deviato sul seguente percorso alternativo: via Dogana, piazza XI Febbraio, via Bertucci, corso Garibaldi. In orario notturno e nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 la viabilità verrà ripristinata.