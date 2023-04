Faenza celebra il 25 aprile: il programma degli eventi collaterali

Martedì 25 aprile ricorrerà il 78esimo anniversario dalla Liberazione d’Italia. Il Comune di Faenza e il ‘Comitato antifascista per la democrazia e la libertà’ hanno messo a punto un calendario con gli appuntamenti che prenderanno il via già da sabato 15 aprile quando, dalle 9.30 alle 12.30, al Centro ricreativo culturale Corbari (via Canal Grande 46) con ingresso libero, è in programma il convegno di studi nel centenario dalla nascita di Silvio Corbari. A seguire, l’inaugurazione della mostra fotografica sull’epopea partigiana di Corbari (informazioni sulla pagina Facebook del centro Corbari).

Giovedì 20 aprile, alle 18, nel Salone delle Feste del Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea (Palazzo Laderchi) verrà presentato il libro ‘Il coraggio e la ragione. Virgilio Neri, notaio antifascista, alpinista e partigiano’ di Italo Neri e Cristina Santini. Con gli autori interverranno Beppe Matulli, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea e Samuele Mazzolini, del Club Alpino Accademico Italiano.

Dal 21 aprile al 9 maggio, al Chiostro della Biblioteca Manfrediana verrà allestita la mostra ‘Il primo fascismo nel ravennate 1919-1922’ curata dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia. Orari di visita durante le aperture al pubblico della biblioteca. Presentazione della mostra, giovedì 4 maggio alle 18.