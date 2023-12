Faenza celebra il 79esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Sabato mattina Faenza ha celebrato il 79esimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo. Le iniziative hanno preso il via alle 9.30 presso la Chiesa dei Caduti di corso Matteotti, con la celebrazione della messa in memoria dei caduti. Alle 10.15 il corteo si è spostato in piazza del Popolo per la deposizione delle corone alle lapidi dei Caduti della Resistenza e per la libertà (al lato dello scalone monumentale del Municipio) e a quella dedicata alle Vittime Civili di Guerra (Torre dell’orologio).

Alle 11.15 in via Cavour la deposizione della corona alla lapide del Reggimento Punjab in memoria dei soldati indiani Sikh caduti. Infine, alle 12, la cerimonia si è spostata al Commonwealth War Cemetery di via Santa Lucia per la la deposizione della corona in memoria dei militari degli Eserciti Alleati caduti; esecuzione degli inni e musiche eseguite dagli studenti della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi.