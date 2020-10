Faenza, condotta danneggiata durante i lavori: fuga di gas sulla Ravegnana

Fuga di gas di fronte all’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza. I tecnici di Italgas sono intervenuti giovedì mattina in via Ravegnana a seguito del danneggiamento della condotta da parte di un’azienda estranea a Italgas, che stava operando sui sottoservizi. Il personale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, procedendo alla riparazione e garantendo allo stesso tempo la continuità del servizio a tutte le utenze interessate.

