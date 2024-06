Faenza, continua il ripristino delle strade danneggiate dall'alluvione: tutti gli interventi

Nell’ambito degli interventi relativi al ripristino delle strade danneggiate nel corso delle alluvioni di maggio 2023, l’amministrazione ha recentemente approvato una serie lavori all’interno del ‘Progetto di interventi di messa in sicurezza della viabilità forese lato valle’. L’elaborato, messo a punto dai tecnici del Servizio progettazione infrastrutture e manutenzione di Faenza, dell’Area Lavori Pubblici, prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione stradale in diversi tratti della viabilità forese lato valle della città di Faenza che sono stati interessati, direttamente o indirettamente, dai fenomeni alluvionali. In particolare, il progetto, che prevede un finanziamento da 1.250.000 euro arrivati dalla Struttura commissariale per l’emergenza alluvionale, riguarda la messa in sicurezza di via San Vincenzo, via San Domenico di Cesato, via del Fiume, via Palazzone, via Zannona, via Ponte San Giorgio, via Fabbrerie, via Podestà, via Argine Montone, via Canova, via Parlanta e via Viazza. Gli interventi prevedono la fresatura del vecchio manto di usura, in particolar modo nelle congiunture degli asfalti al centro strada per evitare la creazione di dossi. Successivamente verrà realizzato il nuovo strato di asfalto.

Il primo intervento in programma partirà domani, venerdì 7 giugno con i lavori in via Viazza, dalle ore 12 alle 17, per poi concludersi nella giornata di lunedì 10, nella fascia oraria dalle ore 6 alle 17, quando la via sarà chiusa al traffico; dal divieto sono esclusi i residenti e i mezzi di emergenza. Da lunedì 10 a mercoledì 12 giugno, i lavori proseguiranno, sempre dalle ore 6 alle 17, nelle vie: Ponte San Giorgio, Zannona e Podestà. Anche in questo caso le strade oggetto di intervento nelle date e negli orari di lavoro saranno chiuse al traffico ad eccezioni dei residenti e dei mezzi di soccorso. Sulle strade interessate i lavori saranno segnalati in prossimità dei cantieri e nelle vie limitrofe verrà posizionata la segnaletica verticale per agevolare la viabilità durante gli interventi.

Nuovi asfalti anche in viale Marconi e via Firenze. Per la realizzazione di nuovi asfalti in viale Marconi (nel tratto compreso tra Stradello dell’Osservanza e il ponte della circonvallazione) e in via Firenze (fino alla Rotatoria del Passatore), da domenica 9 a sabato 15 giugno (o comunque fino a termine lavori), sono state disposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria. Istituzione di chiusura notturna, dalle ore 20 alle 7 del giorno successivo, al transito veicolare di viale Marconi (tra il ponte della circonvallazione e lo Stradello dell’Osservanza) e in via Firenze (dallo Stradello dell’Osservanza fino a semaforo di via Amleto Bertoni), da domenica 9 a mercoledì 12 giugno. Domenica 9 giugno l’intervento inizierà alle ore 23 per non creare disagi in occasione della tornata elettorale. I lavori proseguiranno, da mercoledì 12 a venerdì 15 giugno, nel tratto di via Firenze compreso tra l’incrocio dell’Orto Bertoni sino alla rotatoria del Passatore. Il tratto interessato dall’intervento di asfaltatura sarà chiuso al traffico dalle ore 20 alle 7.