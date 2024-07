Faenza, continua la messa in sicurezza degli alberi in città

Da martedì 23 luglio inizieranno i lavori per la messa in sicurezza delle alberature del centro urbano. Gli interventi riguarderanno il taglio di alcuni alberi severamente compromessi che, a causa del loro stato di salute, rappresentano un rischio per la pubblica sicurezza, in particolare per il transito di pedoni e veicoli. Questa scelta, presa dopo attente valutazioni tecniche, rientra in un più ampio piano di gestione del patrimonio arboreo cittadino. L'obiettivo, infatti, è quello di migliorare la cura e la manutenzione del verde, coniugando la tutela della sicurezza pubblica con la valorizzazione dell'ambiente. Per questo motivo, oltre all'abbattimento delle piante pericolose, si procederà con la messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli che verranno rimossi.

Le nuove essenze saranno selezionate tra specie tipiche del bacino mediterraneo, maggiormente adatte a resistere al cambiamento climatico, come bagolari, cipressi, lecci, querce da sughero e gleditsie. Nel dettaglio in via Medaglie d'Oro verranno sostituiti 13 pini domestici; della stessa specie: 4 in via Tolosano, 11 in via F.lli Rosselli e 4 nel Giardino Rimembranze. Nel Giardino di via Ponte Romano-via Lama, due le alberature di Sofora che verranno sostituite. Per permettere gli interventi, in programma tra le ore 7 e le 17, in corrispondenza delle aree di lavoro, indicate attraverso la segnaletica temporanea di cantiere, la circolazione avverrà a senso unico alternato. In caso di maltempo le tempistiche potrebbero essere modificate.