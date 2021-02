Faenza, dalla Regione 443mila euro per la messa in sicurezza del Salone delle Bandiere

"Siamo molto contenti per l’esito del bando che metterà in sicurezza un importante bene architettonico della città", sottolinea l’assessora ai lavori pubblici Milena Barzaglia

La Giunta regionale, dopo la chiusura della graduatoria del Bando lanciato a ottobre, ha assegnato fondi per oltre 9 milioni 700 mila euro attribuiti alla Regione Emilia-Romagna dal Governo, attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione civile, nell’ambito del Piano settennale per la riduzione del rischio sismico e che ora possono essere destinate alla realizzazione di interventi in otto province che riguardano edifici pubblici di carattere strategico e di rilevante interesse per finalità di protezione civile. Nello specifico sono 15 gli interventi finanziati dalla Regione: undici municipi, due palestre e un centro polifunzionale che verranno sottoposti a rafforzamento strutturale con la riduzione del rischio sismico.

Faenza aveva partecipato al Bando con un progetto per il consolidamento di una porzione di Palazzo Manfredi, in particolare la sezione che si identifica con il Salone delle Bandiere. Nel dettaglio l’intervento riguarda la copertura del grande salone di rappresentanza e il solaio di calpestio compresi alcuni elementi strutturali. Il costo complessivo dell’operazione, tra oneri di progettazione ed esecuzione lavori, è di 600mila euro e quindi, con il contributo regionale di 443mila euro, la restante parte, 157mila euro sarà a carico dell’amministrazione manfreda.

“La sicurezza degli edifici pubblici -spiega la consigliera regionale e presidente della Commissione politiche economiche, Manuela Rontini- è una priorità della Regione Emilia-Romagna. Spesso si tratta di interventi su edifici di pregio che testimoniano la storia e la cultura di una comunità, come nel caso del palazzo che fu l'antica residenza dei Manfredi ed è l’attuale sede del Municipio. I Comuni normalmente faticano a farsi carico degli ingenti costi di ristrutturazione, manutenzione e messa in sicurezza di un patrimonio storico così prezioso che è di tutti. Da qui il ruolo essenziale di Stato e Regioni che diventano fonte di cofinanziamento essenziale. Sono molto soddisfatta che la tenacia e la competenza con la quale il Comune di Faenza ha candidato il progetto di rifacimento della copertura del salone delle Bandiere sia stato ritenuto tra quelli più meritevoli”.

“Siamo molto contenti per l’esito del bando -sottolinea l’assessora ai lavori pubblici, Milena Barzaglia- che metterà in sicurezza un importante bene architettonico della città. Questo risultato si deve anche al lavoro dei tecnici degli Uffici del Settore lavori pubblici e alla caparbietà della precedente amministrazione manfreda, in particolare dell’assessora Claudia Zivieri che aveva creduto fortemente nell’intervento. Per quel che riguarda la tempistica -conclude Milena Barzaglia-, dopo la fase preparatoria delle gare d’appalto, potremo partire con il cantiere e i lavori”.

Il Salone delle Bandiere di Palazzo Manfredi fa parte dell’unità strutturale caratterizzata dal primo nucleo della ‘Residenza Municipale’ costruito tra la seconda metà del XIII sec e il XIV sec.