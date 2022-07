Faenza, dopo l'ampliamento inaugura il nuovo supermercato: 300 metri quadrati di superficie in più

Sarà il sindaco di Faenza Massimo Isola a tagliare il nastro del Conad Arena di Faenza, che inaugura dopo l’ampliamento venerdì alle 8,30 in via Lamberto Caffarelli 1. Alla breve cerimonia sarà presente l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Porterà la benedizione Monsignor Mariano Faccani Pignatelli, vicario della Diocesi di Faenza-Modigliana. L’apertura al pubblico avverrà alle ore 9. Dopo i lavori il supermercato si presenta con un un’area vendita di circa 800 metri quadri, circa 300 in più di prima. Al suo interno lavorano circa cinquanta persone, inclusi i soci imprenditori.