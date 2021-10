Faenza Energy Days: due nuovi incontri per parlare di risparmio energetico e opportunità

Dopo i primi eventi dei “Faenza Energy Days”, altri due momenti sono previsti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del risparmio energetico e delle opportunità del territorio della Romagna Faentina in questo ambito. Mercoledì sera, alle 20.30 al Cinema Sarti, verrà proiettato “Antropocene – L’epoca umana”, un docu-film che racconta l’impatto delle attività umane sull’ambiente e sugli ecosistemi. Il film – sebbene sia uscito nel 2018 – fotografa in modo attuale il pesante sfruttamento delle risorse del pianeta e i drammatici cambiamenti subiti dal pianeta.

L’ultimo appuntamento è previsto per giovedì 14 alle 17:30 al Museo Internazionale delle Ceramiche. Presso la Sala delle Ceramiche Popolari e del Design si terrà il convegno dedicato all’importante tema dell’efficientamento energetico, declinato sia all’interno delle attività lavorative sia per gli ambienti domestici. Interverranno durante l’incontro Marco Caroli (Stone Pine), Jessica Curcio (Schneider Electric), Luca Ortolani (assessore all’ambiente del Comune di Faenza), Luca Laghi (Certimac) e Pierluigi Zanotti (Esco Solution).

Entrambi gli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle norme anti-covid e all’ingresso sarà richiesto di esibire il Green Pass. Per partecipare a uno di questi eventi è possibile scrivere una mail a energia@romagnafaentina.it o contattare la segreteria del vicesindaco Andrea Fabbri al 0546.691215.