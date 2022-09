Faenza: festa per i 110 anni dell'Uoei

Si celebra un compleanno speciale nel meeting mensile del Panathlon Club Faenza che dedica l’evento di venerdì 16 settembre all’associazione U.O.E.I. Faenza Aps. E’ un doppio appuntamento perché il momento conviviale delle ore 20 al ristorante trattoria “Croce Daniele” in via Monte Romano, 43, Fornazzano di Brisighella, sarà preceduto, a partire dalle ore 18.30, dalla visita guidata alla casa U.O.E.I. di Fontana Moneta.

Ospiti della serata, il presidente dell’U.O.E.I. Faenza, Pier Giorgio Gulmanelli, accompagnato da alcuni consiglieri, e l’atleta Christian Reali (podistica Le Linci) settimo classificato e primo faentino alla 100 del Passatore. L’ultramaratona Firenze-Faenza fu ideata nel 1973, tra gli altri, anche da Francesco Calderoni, allora presidente del sodalizio faentino che da allora non ha mai fatto mancare supporto operativo alla manifestazione.

Nel 2022 l’associazione U.O.E.I. Faenza Aps compie i 110 anni dalla fondazione avvenuta il 1° novembre 1912 sul Monte Lavane (m.1400) sull’Appennino Romagnolo.

L’UOEI (Unione Operaia Escursionisti Italiani) è sezione di una realtà nazionale. Ha come fine statutario la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della montagna, dell’ambiente, della natura attraverso manifestazioni culturali, ricreative e sportive. Per questo mette in campo numerose attività quali l’escursionismo, lo sci club, il turismo, il foto club, e la 100 km del Passatore Firenze-Faenza, la “Festa della Montagna”, rassegna di grande rilievo che ha accolto i più prestigiosi nomi dell’alpinismo e degli sport invernali e la gestione della casa di Fontana Moneta (mt. 634). L’intero complesso edilizio, costituito da chiesa, canonica con scuola e casa colonica, abbandonato negli anni ‘60, è stato recuperato fin dal 1979 dall’UOEI che ne ha fatto una struttura attrattiva per attività di socializzazione, escursioni e turismo all’aria aperta.