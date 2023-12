Faenza festeggia il 79esimo anniversario della Liberazione con tante iniziative

L’Amministrazione Comunale, con il Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà, in collaborazione con l’A.N.P.I. sezione di Faenza, il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea, l’associazione Senio River 1944-1945, Argylls Romagna Group, l’associazione ex allievi Liceo Torricelli – Faenza, l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, l’Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio Comunale, in occasione del 79° anniversario della Liberazione della città di Faenza organizza una serie di appuntamenti e iniziative rivolte alla cittadinanza a partire da lunedì 11 dicembre che si concluderanno con la celebrazione ufficiale, in programma sabato 16.

Il calendario delle iniziative ha preso il via oggi, lunedì 11 dicembre, con la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni e l’inaugurazione al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea con la mostra statica “La guerra in bici”, esposizione di biciclette d’epoca utilizzate dai diversi eserciti del mondo. (Ingresso gratuito con apertura dall’8 dicembre dalle 9 alle 18; giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info e visite fuori orario: 320 4325250).

Martedì 12 (ore 21) alla Sala Fellini in piazza S. Maria Foris Portam 2, verrà messo in scena "La ragazza ribelle”, adattamento teatrale sulla vita di Annunziata Verità curato da Eleonora Napolitano e Claudio Visani. Lo spettacolo ripercorre la vita della giovane staffetta partigiana che sopravvisse miracolosamente alla fucilazione seguita al rastrellamento avvenuto a Rivalta il 12 agosto 1944. Ingresso gratuito.

Mercoledì 13 (ore 17.30), al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea, in corso Garibaldi 2, la presentazione del libro “Don Giovanni Minzoni. Memorie. 1909/1919” curato da Rocco Cerrato e Gian Luigi Melandri con la prefazione di Daniele Menozzi. Il pomeriggio, introdotto da Giuseppe Masetti, Direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea di Ravenna, sarà dedicato alla vicenda alla figura di don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, promotore dello scoutismo, oppositore del regime fascista e per questo vittima della violenza squadrista. A seguire, il fumettista Filippo Guidi presenterà il suo “Bellenghi Neri 10.7.1944”, commissionato dall’amministrazione comunale per ricordare i due comandanti partigiani caduti a Gamogna nell’estate del ’44.

Giovedì 14 (ore 20.30) al cinema Sarti l’associazione Senio River, alla presenza di una rappresentanza dell’ambasciata capitolina della Nuova Zelanda propone “Italian Victory 1944- 1945 seconda edizione – L’Emilia Romagna nelle riprese dimenticate dei cameramen alleati”, rassegna di proiezioni e incontri curati da Marco Dalmonte e Candido Parrucci, sul tema del passaggio del fronte nei nostri territori fra il 1944 e il 1945. Ingresso gratuito.

Venerdì 15 (ore 18) all’Auditorium Palazzo degli Studi (via S. Maria dell’Angelo), Alice Gussoni dell’Università di Oxford presenta “Salvemini l’antifascista”, appuntamento organizzato dall’associazione ex allievi Liceo Torricelli.

Sabato 16 dicembre, giornata delle celebrazioni ufficiali nel 79° anniversario dalla Liberazione di Faenza dal nazifascismo, le iniziative prenderanno il via alle 9.30, presso la Chiesa dei Caduti di corso Matteotti, con la celebrazione della messa in memoria dei caduti. Alle 10.15, in corteo ci si sposterà in piazza del Popolo per la deposizione delle corone alle lapidi dei Caduti della Resistenza e per la libertà (al lato dello scalone monumentale del Municipio) e a quella dedicata alle Vittime Civili di Guerra (Torre dell’orologio); seguirà il suono della sirena d’allarme antiaereo della Seconda guerra mondiale. Alle 11.15 in via Cavour deposizione della corona alla lapide del Reggimento Punjab in memoria dei soldati indiani Sikh caduti. Infine, alle 12, la cerimonia si sposterà al Commonwealth War Cemetery di via Santa Lucia dove è in programma la deposizione della corona in memoria dei militari degli Eserciti Alleati caduti; esecuzione degli inni e musiche eseguite dagli studenti della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi.

Sabato 16 infine, per le iniziative collaterali, dalle 15 alle 17, in piazza del Popolo l’esposizione di alcuni mezzi militari e di uniformi storiche del reggimento “Argyll and Sutherland Highlanders” che operò in Italia dal 1943 al 1945; appuntamento organizzato dall’associazione Argylls Romagna Group.

Per consentire le celebrazioni legate al 79esimo anniversario dalla Liberazione di Faenza, sabato 16 dicembre, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Dalle 7 alle 12, divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Scaletta compreso tra via San Bartolo e corso Matteotti; in via Cavour (lato Bologna della carreggiata) divieto di sosta in quattro box sosta in corrispondenza del civico 51. Divieto di transito dalle 10.10 alle 10.40 (o comunque solo il tempo necessario per il transito del corteo) per i veicoli nel tratto di corso Matteotti tra piazza del Popolo e via Scaletta. La segnaletica verrà posizionata 48 ore prima.