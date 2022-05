Faenza, furti e atti vandalici: in aumento i reati di microcriminalità

La polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, nel 2021, ha ricevuto 66 denunce per reati di microcriminalità, prevalentemente furti e atti vandalici. In 14 occasioni gli agenti del Comando sono riusciti a rintracciare e identificare quelli che sono stati ritenuti gli autori, circa il 20 per cento dei casi. Quest’anno la media è, per ora, ancora più alta. La polizia locale, a fronte di 23 denunce ricevute hanno identificati e denunciato sette persone, una media molto vicina al 30 per cento. La media nazionale delle persone denunciate per reati consumati si aggira ad appena il 2,5 per cento.