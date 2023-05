Faenza, gli artisti del liscio in Piazza del Popolo per cantare "Romagna Mia"

Piazza del Popolo di Faenza si è riempita di cittadini e volontari di Protezione Civile per cantare "Romagna Mia" insieme agli artisti del Mei e del Liscio, coordinati da Giordano Sangiorgi del Mei di Faenza, organizzatore della Notte del Liscio, di Cara Forli, di Birichina, del Premio Arte Tamburini, del Veglione Romagnolo e dei piu’ grandi eventi di liscio. Tra gli artisti Roberta Cappelletti e il duo indie del folklore, le Emisurela insieme a Patrizia Ceccarelli, Frank David, l’ocarinista Michele Carnevali, il cantautore Claudio Toschi e il cantante del Trio Italiano Gaetano Barbarito e il fisarmonicista Alvio Focaccia.

L'evento era finalizzato a sostenere la raccolta fondi per alluvionati di Faenza, proseguendo cosi la campagna "Faenza,Tieni Botta! Romagna Nostra" che si e' svolta con grande successo al Teatro Masini di Faenza per la straordinaria raccolta fondi per gli alluvionati di Faenza allestita dal MEI e da Ridens, Tra gli aderenti anche Gene Gnocchi. Queste le coordinate per le donazioni: IBAN: IT20V0627013199T20990000808 specificando la causale "Donazione emergenza alluvione 2023".