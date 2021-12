Faenza, il Panathlon Club chiude il 2021 con la festa degli auguri

Giunge al termine l’attività 2021 del Panathlon Club Faenza, con la serata della Festa degli Auguri. L’appuntamento è per martedì (alle ore 20,15) al ristorante “Osteria La Baita” di Faenza. Sarà l’occasione per fare un bilancio da parte del sodalizio presieduto da Claudio Sintoni, che nell’anno della ripartenza post lockdown ha organizzato quattro meeting sportivi e soprattutto celebrato il trentennale dell’attività con un evento e una pubblicazione dedicata, ricca di immagini e notizie. Per motivi organizzativi, è necessaria la conferma della partecipazione alla cerimoniera Paola Pescerelli Lagorio al numero 338.8188688, o via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com