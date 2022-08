Faenza, in centro arriva "Argillà": annullati i mercati cittadini in centro

Nel centro di Faenza torna Argillà 2022. La mostra mercato della ceramica artistica artigianale internazionale prenderà vita in città dal 2 al 4 settembre. Per consentire l’allestimento della manifestazione, il mercato cittadino di giovedì 1° settembre terminerà quindi alle ore 13 in tutte le piazze. Inoltre per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, verranno soppressi i mercati cittadini in piazza Del Popolo, piazza Della Libertà, piazza Della Legna e piazza Martiri Della Libertà di venerdì 2 e sabato 3 settembre.