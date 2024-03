Da lunedì 25 a mercoledì 27 marzo, a Faenza, via Pistocchi verrà chiusa al traffico per lavori alla rete fognaria. Lungo l’intera strada sarà consentito esclusivamente il traffico pedonale e ciclabile. Nelle tre giornate verrà istituita una fermata provvisoria del Green Go Bus in corso Mazzini all'incrocio con via Pistocchi.