Faenza, lavori di manutenzione al canale: cambia la viabilità in via Rio Cosina

Modifiche alla viabilità a Faenza per lavori di manutenzione al canale, da lunedì 7 a venerdì 11 marzo, dalle 7.30 alle 17.30, in via Rio Cosina, per 300 metri a partire dall’intersezione con via Emilia Levante, è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi di soccorso, di emergenza e dei residenti o frontisti.