Faenza, lavori per la posa della fibra ottica: come cambia la viabilità

A causa dei lavori di scavo per la posa di cavi della fibra ottica, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità a Faenza. Mercoledì 9 marzo, dalle 8 alle 17, in via Fadina, tra il civico 6 e l’intersezione con via Marini, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Inoltre, sempre in via Fadina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Marini e l’intersezione con corso Garibaldi e in vicolo Cannone, è stato disposto il divieto di transito tranne per i mezzi di soccorso, di emergenza e per i veicoli di residenti o frontisti per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione.



Venerdì 11 marzo, inoltre, dalle 8 alle 17, in piazzetta Carlo Zauli e sul lato opposto del civico 4/b di via Seminario, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; in piazzetta Carlo Zauli, via Seminario e via Pezzi verrà disposto un senso unico alternato regolato da movieri. Infine, lunedì 14 marzo, dalle 8 alle 17, in via Paolo Costa verrà disposto un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; in via Paolo Costa e in via Pezzi, divieto di transito eccetto mezzi di soccorso, di emergenza per i veicoli di residenti o frontisti per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione.