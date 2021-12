Faenza, lavori in centro storico fra Natale e Capodanno: le modifiche alla viabilità

Da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre, a Faenza, per l’esecuzione di alcuni lavori, sono state disposte modifiche alla viabilità in via Santa Maria dell'Angelo, dalle ore 8 alle ore 18. In quella fascia oraria sarà vietato il transito per i veicoli nel tratto compreso tra via Cavour e via Zanelli. Il divieto non varrà per i mezzi di soccorso e di emergenza.

Verrà istituito un doppio senso di circolazione per accedere o uscire da via Barbavara. Invece, per i veicoli provenienti da via Cavour e diretti verso il centro (direzione via Severoli) verrà istituito un percorso alternativo: dall'intersezione tra via Cavour e Santa Maria dell'Angelo bisognerà proseguire su fino a via Tonducci dove potranno svoltare per poi proseguire su via Castellani, costeggiando le scuole Gulli che per le festività natalizie sono chiuse, fino a raggiungere (il fittone verrà tolto per permettere il passaggio) l'intersezione con Santa Maria dell'Angelo. Da lì si potrà proseguire su via Zanelli o svoltare a destra su via Severoli.