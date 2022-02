Faenza, lavori per la nuova rete gas: come cambia la viabilità

Per lavori inerenti alla realizzazione della nuova rete gas al servizio della città, da lunedì, a Faenza, è stato disposto, per tutta la lunghezza di via Giacinto Cova e su entrambi i lati, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. È inoltre disposto, sempre in via Cova e per lo stesso periodo, il divieto di transito per i veicoli, esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza, del trasporto pubblico e i veicoli dei residenti e frontisti. Per loro sarà istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna, quindi da via Rosselli verso via Testi.