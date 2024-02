Faenza ospita il meeting "Med Routes" per valorizzare il turismo sostenibile nel Mediterraneo

Dal 6 all’8 febbraio Faenza ospita il primo meeting transnazionale del progetto "MED-Routes: Valorizzare il turismo culturale sostenibile nel Mediterraneo", attraverso la creazione di eco-itinerari nell’ambito delle Rotte Culturali (del Consiglio d’Europa). Si tratta di un progetto Interreg Euromed, di cui l’Unione della Romagna Faentina è capofila, dedicato alla valorizzazione del turismo culturale sostenibile attraverso gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa.

8 partner europei e 4 partner associati, tra cui la Strada europea della ceramica, si confronteranno nei prossimi 2 anni al fine di creare e diffondere un modello di turismo sostenibile su base locale e a basso impatto ambientale attraverso gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa dell’area mediterranea. Si tratta in particolare di un progetto che, traendo spunto da quelle rotte di popoli e culture che nei millenni hanno attraversato il Mediterraneo e che rappresentano ancora oggi tanta parte del patrimonio culturale valorizzato dagli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, mira a realizzare itinerari turistici sostenibili e alternativi rispetto ai flussi del turismo di massa.

Il progetto coinvolgerà direttamente stakeholder e operatori turistici e culturali locali, allo scopo di valutare l’esistenza di comportamenti virtuosi in tema di impatto ambientale, l’uso di strumenti e/o approcci di economia circolare e, in generale, il livello di attenzione verso la tutela dell’ambiente e la sostenibilità. L’obiettivo finale sarà la creazione di nuovi micro-itinerari culturali e turistici sostenibili e la conseguente valorizzazione in chiave turistica dei territori coinvolti.

Questi i partner del progetto: Unione della Romagna Faentina (capofila del progetto), Castelló de la Plana City Council (ES), Pafos Regional Board of Tourism (CY), Libertas International University (HR), Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union – INSULEUR (EL), Regional Development Agency Dubrovnikneretva County– DUNEA (HR), Municipality of Vila Franca de Xira (PT), Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation – BATTI (BG).