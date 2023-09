Faenza, modifiche alla viabilità viale Vittorio Veneto e via Carducci

Per lavori alla rete del gas sono previste modifiche alla viabilità nel comune di Faenza. Dalle ore 8 di lunedì 25 settembre alle 19 del 6 ottobre o comunque fino a termine lavori:

- nel tratto di viale Vittorio Veneto compreso tra via Volpaccino e il civico 12: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto carreggiata laterale che conduce ai civici 14 e 16);



- nel tratto di via Carducci compreso tra via Sacchetti e via Oberdan: divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Forlì della carreggiata e su entrambi i lati in corrispondenza del civico 1; istituzione del doppio senso di circolazione per veicoli in uso a residenti e frontisti della zona di via Vittorio Veneto interdetta alla circolazione, via Sacchetti e via Carducci; istituzione di “STOP e dare precedenza” all’intersezione via Carducci/via Oberdan per i veicoli circolanti in via Carducci;- nella carreggiata laterale di viale Vittorio Veneto che conduce ai civici 14 e 16 in prossimità dell’intersezione con via Sacchetti: sospensione del divieto di accesso per i veicoli circolanti con direzione di marcia Bologna – Forlì.