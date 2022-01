La Nott de Bisò si festeggia a casa: la tradizione arriva a domicilio con i menù dei rioni

Non si potrà svolgere la tradizionale festa in piazza della Nott de Bisò. Il grande evento, in programma il 5 gennaio in piazza del Popolo a Faenza, è stato infatti annullato in seguito all’entrata in vigore del decreto del 24 dicembre volto a contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 che dispone infatti che “fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste e gli eventi a queste assimilati che implichino assembramenti in spazi aperti”. Faenza però non rinuncia alla sua festa e i rioni hanno così dato vita all'evento "La Nott de Bisò - In sicurezza a casa tua".

Per la vigilia dell'Epifania, dunque, le cucine dei Rioni faentini non si fermano e propongono menù da asporto o a domicilio per portare la tradizione del Bisò nelle case della città. Per consentire lo svolgimento dell'evento sono quindi previste le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria per il giorno mercoledì 5 gennaio 2022: