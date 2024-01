Gran folla a Faenza per la Nott de Bisò: la festa dei rioni e il rogo del Niballo

Ancora una volta si è rinnovata la tradizione in centro a Faenza. In piazza del Popolo si è svolta venerdì sera la nuova edizione della Nott de Bisò, manifestazione che conclude l'annata 2023 del Niballo, richiamando anche quest'anno in città migliaia di partecipanti. Dopo aver fatto il suo ingresso in piazza, su un carro trainato dai buoi, l'imponente Niballo vestito di verde, in onore al Rione che ha vinto il palio estivo, è stato posizionato al centro esatto della città, attorniato dagli stand dei cinque rioni faentini.

Allo scoccare della mezzanotte il Rione Verde, che ha trionfato nell'ultima edizione del Palio del Niballo, ha avuto il diritto e l'onore di bruciare il grande fantoccio che, richiamandosi al condottiero cartaginese Annibale (di qui il nome Niballo), ha finito nel tempo per rappresentare il pericolo saraceno che simboleggia le avversità. La testa del Niballo, prima di cadere, avrebbe puntato in direzione di Borgo Durbecco e del Rione Giallo. Anche se, come al solito, è partita poi la "contesa" fra i vari sostenitori per il buon auspicio del nuovo anno.