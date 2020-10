Faenza, nuova pista ciclopedonale: al via i lavori in via Boaria

La strada di Via Boaria, dal 14 ottobre al 31 ottobre, o comunque fino a fine lavori compatibilmente con le condizioni metereologiche, nella fascia oraria dalle 7 alle 18, sarà interessata da un intervento di realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. La viabilità sarà comunque garantita in entrambi i sensi di marcia, con possibili restringimenti della carreggiata per presenza di cantiere. Se necessario saranno previsti movieri a terra in ausilio alla circolazione stradale. In prossimità della zona oggetto di intervento sarà posizionata la segnaletica temporanea di modifica alla viabilità. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Sear Costruzioni Stradali spa di Cesena, titolare del contratto di appalto stipulato con il Comune di Faenza. In caso di maltempo la durata dei lavori potrebbe essere modificata.

