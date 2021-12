Faenza, nuova vita per la Pinacoteca: l’istituto culturale più antico della città riapre le proprie porte

Si è svolta sabato l’inaugurazione del nuovo percorso della Pinacoteca Comunale di Faenza,

alla quale hanno partecipato tra gli altri l’assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna Mauro Felicori, il sindaco del Comune di Faenza, la consigliera regionale Manuela Rontini, Massimo Isola, il direttore della direzione Regionale Musei Emilia Romagna Giorgio Cozzolino, il direttore Gallerie degli Uffizi Firenze Eike Schmidte la dirigente del settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi del Comune di Faenza, Benedetta Diamanti. Con loro anche la Giunta di Palazzo Manfredi, il Presidente del Consiglio Comunale, diversi consiglieri comunali.

E’ una Pinacoteca davvero nuova quella che è rientrata a pieno titolo ed in posizione di prim’ordine nel panorama dell’offerta artistico-culturale della città, dopo un periodo di chiusura dedicato ad una rivisitazione importante dell’immagine generale del percorso espositivo.

Paradossalmente il Covid ha offerto al museo una grande opportunità: sfruttando la situazione contingente e le opportunità che dalla stessa potevano scaturire, durante i mesi di chiusura che hanno coinciso in gran parte con le lunghe chiusure determinate dalla grave situazione sanitaria, negli spazi di via S. Maria dell’Angelo ha preso vita un prestigioso intervento di riallestimento ed una innovata ridefinizione di molti degli spazi espositivi del museo, già noti al pubblico. Un progetto impostato su una grande attenzione al visitatore ed ai canoni espositivi che oggi vengono maggiormente apprezzati anche nei più rinomati contesti metropolitani, che offre nuove opportunità per una visita decisamente rinnovata nel segno di una grande attenzione alla valorizzazione delle opere, nell’obiettivo dichiarato di metterne in luce tutta l’intrinseca preziosità e di restituire alla visita la sua magica qualità esperienziale.

Il nuovo respiro che oggi attraversa i rinnovati spazi espositivi vuol essere anche un intervento in grado di ridare impulso alla crescita della città, alla sua attrattività turistica e culturale; i tempi che viviamo orientano infatti i nuovi flussi turistici verso un mercato di prossimità, che sempre più potrà valorizzare le alte potenzialità di un museo come la nuova Pinacoteca di Faenza, di questi meravigliosi musei delle piccole città italiane ad alto livello di qualità della vita. A partire dal 12 dicembre la Pinacoteca sarà aperta al pubblico ogni giorno, dal martedì alla domenica, per un numero totale di 24 ore settimanali. Dalla data della riapertura al 6 gennaio l'ingresso sarà gratuito.