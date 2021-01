Faenza premia i "Giardini di Natale", oltre seicento voti per il concorso

Si è svolta giovedì mattina a Palazzo Manfredi a Faenza, nel rispetto del distanziamento sociale per ridurre i rischi di diffusione della pandemia, una brevissima cerimonia durante la quale l’amministrazione ha consegnato i premi per i quattro vincitori che hanno partecipato all’edizione dei Giardini di Natale 2020. Erano presenti il sindaco Massimo Isola e gli assessori, Milena Barzaglia e Massimo Bosi.

Tema dell’undicesima edizione, il Gioco. Durante il mese di dicembre e i primi giorni dell’anno, 21, tra progettisti, professionisti del verde e associazioni, hanno realizzato angoli colorati tra corso Saffi e corso Mazzini che hanno ospitato i giochi di una volta, dalla ‘carampana’ al ‘tris’, passando per il cruciverba e tanti altri che sono stati particolarmente apprezzati dai bambini e dalle famiglie. A ogni realizzazione era associato un numero e i tanti visitatori hanno potuto esprimere la loro preferenza partecipando al concorso ‘Vota il giardino preferito’ attraverso la pagina Facebook ‘Faenza Giardini a Natale’. Malgrado l’emergenza sanitaria, ben seicento sono stati i voti pervenuti, poco meno delle passate edizioni tenendo presente il particolare momento, che ha determinato la classifica degli angoli più apprezzati.

Primo classificato è risultato ‘I simboli dell’arte’, lo spazio allestito sotto al Voltone della Molinella, realizzato dall’associazione Acquerellisti faentini a cura del vicepresidente Roberto Ortali e contenente immagini dei lavori dei soci dell'Associazione. A seguire, i punti verdi che hanno ottenuto maggiori consensi sono stati: ‘Trova le differenze’ allestito da Cims, in corso Mazzini, all’altezza della gelateria; ‘Su e giù per l’altalena’ dell’associazione Cinquantapermille e ‘Il ponte’ realizzato dai Vivai Landi, in corso Saffi nei pressi dell’Oviesse.