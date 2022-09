Faenza, open day alla scuola di disegno "Tommaso Minardi"

È in programma per sabato 1 ottobre dalle 16 alle 19 al complesso ex Salesiani di Faenza l’Open Day della scuola di Disegno, Arti e Mestieri Tommaso Minardi, volto a far conoscere i corsi dedicati a grandi e piccoli.

Alle 16, in apertura, verranno presentati i corsi per bambini dai 6 agli 11 anni (“Disegno, pittura e arti plastiche”; “Disegno e creatività per piccoli grandi artisti”; “Immaginario disegnato”); dalle 17 alle 18 sarà la volta dei corsi per ragazzi dai 12 ai 18 anni (“Disegno e pittura”; “Fumetto e illustrazione”). Seguirà, dalle 18 alle 19, a conclusione dell’evento, la spiegazione dei corsi per ragazzi dai 15 anni e adulti (“Disegno: tecniche di base e trasformazioni” e “Pittura”).

Per informazioni telefonare allo 0546-21186 oppure scrivere a info@scuolasarti.it. Tutti i corsi della scuola Minardi sono a pagamento. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il 4 ottobre in segreteria previo appuntamento.