Faenza, parte lo "Shopping Fortunato": il concorso premia chi fa spese nei negozi del centro

Si chiama “Faenza Shopping Fortunato” il nuovo concorso creato dal Consorzio Faenza C'entro per incentivare gli acquisti nei negozi di Faenza. L’iniziativa prende il via lunedì e permette ai possessori della Faenza Shopping Card di vincere speciali premi grazie agli acquisti fatti nei negozi aderenti al circuito. Per partecipare al concorso basta infatti utilizzare la Card in uno dei negozi del circuito Faenza Shopping Card nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 10 luglio.

Utilizzando la Faenza Shopping Card si avrà l’occasione di vincere diversi premi, come un iPhone 12, un cashback e la Gift Card. Sono infatti previste delle vincite a estrazione per i partecipanti che effettuano almeno 5 acquisti per un valore complessivo di almeno 150 euro. In questo caso sarà possibile concorrere a vincere iPhone 12 (1° premio), una Faenza Gift Cad del valore di 200 euro (2° premio) e una Faenza Gift Card del valore di 100 euro (3° premio). Inoltre, sono previste ben 50 “Instant Win” con assegnazione dei premi in modalità casuale: per ogni acquisto effettuato i partecipanti hanno la possibilità di ottenere un buono spesa da 10 euro. In questo caso, la partecipazione è automatica presentando la card ad ogni acquisto effettuato nei negozi aderenti. I vincitori dovranno obbligatoriamente ritirare il proprio premio in occasione della serata evento del 20 luglio, personalmente o tramite un loro delegato.

“La scelta del Concorso a premi, nell’ottica di operazioni diventate di uso comune, è sicuramente un'opportunità per promuovere il nostro commercio locale favorendo il consumatore – dichiara il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri -. Quest’attività proposta dal Consorzio Faenza C’entro, insieme a diverse altre che abbracciano sia il mondo eventistico che quello della promo-commercializzazione, concorre a favorire e supportare la rete dei negozi di Faenza, obiettivo che ci vede assolutamente concordi e impegnati”.

"Sono trascorsi oltre due anni dalla diffusione della Faenza Shopping Card e della Faenza Shopping App – aggiunge Sergio Scipi, presidente del Consorzio Faenza C’entro -. In questo periodo il numero di utilizzatori della card è diventato importante, per questo abbiamo pensato che i tempi fossero maturi per dare vita al nostro concorso. È un concorso a premi che, da una parte, vuole essere una gratifica per i clienti del centro urbano e dall’altra uno strumento per il Consorzio di diffusione di questo progetto. Noi commercianti del Consorzio Faenza C’entro riteniamo che la nostra card e la nostra app siano particolarmente vantaggiose per il cliente perché, rispetto alle fidelity monomarca, convogliano gli acquisti fatti in attività di diverse merceologie in un unico cashback. Invitiamo tutti coloro che non l’avessero già fatto a richiedere la card presso i negozi del circuito o scaricare l’app Faenza Shopping Card e a ricordarsi di chiedere in tutti i negozi aderenti il riconoscimento del cashback perché maggiore è l’utilizzo e maggiori saranno le possibilità di vincere un premio”.

La Faenza Shopping Card, anche su App, è la fidelity card del Consorzio Faenza C’entro che dà diritto a offerte esclusive. A ogni acquisto il cliente accumula sul suo borsellino elettronico un credito che potrà essere utilizzato come sconto sugli acquisti successivi nei negozi che aderiscono al progetto. Inoltre, tramite le card, è possibile ricevere coupon, partecipare a concorsi a premio e essere informati periodicamente su eventi, novità e promozioni attive nel centro storico di Faenza. Chi desidera la card, può consultare la sezione del sito www.faenzacentro.it dedicata alla Faenza Shopping Card per scoprire a quali negozi è possibile rivolgersi per ottenerla, oppure scaricare l'App Faenza Shopping Card.