Faenza piange la morte dell'artista 'Muky': "Una vita dedicata alla creatività e alla comunità"

Faenza è in lutto per la scomparsa di Wanda Berasi, vedova del ceramista Domenico Matteucci e conosciuta da tutti come 'Muky', artista che si è sempre contraddistinta per la sua grande generosità nei confronti della comunità faentina. La donna - ceramista, scultrice, pittrice, scrittrice e poetessa - si è spenta venerdì mattina all'età di 95 anni. Durante la pandemia, Muky aveva donato un'ambulanza e varie apparecchiature mediche all'ospedale di Faenza.

Originaria di Trento, seguendo la sua inclinazione artistica, Wanda Berasi si trasferì prima a Bolzano e poi a Roma dove studiò all'Accademia Tedesca di Villa Massimo. Qui iniziò ad entrare in contatto con la grande arte, conoscendo gli scultori Marino Mazzacurati e Leonardo Leoncillo e il pittore Renato Guttuso, del quale diventa la musa. In quegli anni Wanda decise di darsi un nome d'arte, facendo così nascere Muky. Negli anni '50 e Muky si avvicinò al movimento artistico Informale e inizia ad esporre sue prime opere. Nel 1955 arrivò a Faenza, dove studiconobbe quello che poi sarebbe diventato prima il suo mentore nel mondo della ceramica e poi suo marito, Domenico Matteucci.

"Una vita dedicata alla creatività, alla comunità, alla costruzione di una società migliore - il ricordo del sindaco Massimo Isola - Ha vissuto da protagonista tutto il suo tempo, dedicando agli altri passione e risorse con gesti di grande altruismo e generosità. Per Faenza Muky è sinonimo di modernizzazione e di solidarietà. Una grande perdita".

"Ciao Muky, mi piace ricordarti così, con questa foto (sotto, ndr) che ti ho scattato alcuni anni fa, assieme ad alcune delle persone che ti hanno (e a cui hai) voluto bene - commenta la consigliera regionale faentina Mauela Rontini - Grazie per tutto quello che hai fatto per l’arte, per le persone più fragili e per la nostra città. Riposa nella Pace".