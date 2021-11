Faenza, prende il via la lotteria solidale “L’arte di essere unici”

Il mondo dell’arte continua ad aiutare le persone con disabilità del territorio e le loro famiglie nella seconda edizione della lotteria solidale L’arte di essere unici. Dopo l’ottimo riscontro avuto l’anno scorso le cinque associazioni della rete, nonostante le difficoltà del momento, con il Patrocinio del Comune di Faenza, l’Ente Ceramica, in collaborazione con il Museo Internazionale delle Ceramiche e con il supporto della BCC ravennate forlivese e imolese, come main partner

Il mondo dell’arte continua ad aiutare le persone con disabilità del territorio e le loro famiglie. Dopo l’ottimo riscontro avuto l’anno scorso le cinque associazioni della rete danno il via alla seconda edizione della lotteria solidale L’arte di essere unici con il Patrocinio del Comune di Faenza in collaborazione con il Museo Internazionale delle Ceramiche, l’Ente Ceramica Faenza e il supporto della BCC ravennate forlivese e imolese e Sfera Farmacie srl come main partner. L’estrazione dei premi avverrà il giorno 8 gennaio 2022 al MIC di Faenza, emergenza sanitaria permettendo.

Il ricavato della lotteria solidale è finalizzato al progetto “Insieme possiamo fare di più” per dare un aiuto economico concreto a 205 famiglie del territorio con bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e cognitiva, finanziando le terapie di cui hanno bisogno per lo sviluppo delle loro autonomie e facilitare la loro l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa nella propria comunità.

Il titolo del progetto «Insieme possiamo fare di più» rispecchia la nostra vocazione di fare rete: come legami da coltivare in un contesto relazionale sempre più ampio per garantire modalità di intervento più efficaci volte a favorire la piena inclusione delle persone con disabilità, come intreccio, cioè come difficoltà da sciogliere che le persone con disabilità e loro famiglie incontrano lungo tutto il ciclo di vita.

"Oltre al concreto aiuto economico che potrà derivare dalla vendita dei biglietti, l'obiettivo è anche quello di massimizzare la visibilità dell'iniziativa contribuendo alla sensibilizzazione della cittadinanza e riflettere sui tanti ostacoli che ancora impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità", spiega il Gruppo Disabilità Faenza. Sarà possibile ammirare dal vivo l’esposizione delle opere dal 13 al 26 novembre presso il negozio di Roberto Matatia in Piazza del Popolo 16 e dal 6 dicembre al 7 gennaio presso le vetrinette della sede centrale della BCC.

Con solo 10 euro ogni persona potrà dimostrare la propria vicinanza e vincere una delle tre splendide opere d’arte in palio i cui autori sono molto rinomati: Ivo Sassi, Alfonso Leoni e Angelo Biancini. I biglietti sono acquistabili online sul sito del gruppo disabilità Faenza oppure presso molti negozi della città.