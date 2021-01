Faenza, prorogata scadenza per rimborsi Tari e addizionale comunale del 2017 e 2018

Il Comune di Faenza adotta una misura per aiutare i nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico-sociale. Infatti è stata prorogata al 31 marzo 2021 la scadenza per la presentazione delle domande di rimborso Tari e addizionale comunale per gli anni di imposta 2017 e 2018.

Hanno diritto al rimborso, totale o parziale, quei cittadini il cui reddito Isee è inferiore a 16.000 euro. Per presentare le domande di rimborso i contribuenti devono rivolgersi ai Caf convenzionati in città.