Faenza, prosegue la bonifica della rete fognaria. Come cambia la viabilità

I lavori in partenza il 7 aprile implicano alcune modifiche alla viabilità e alla sosta in viale Vittorio Veneto

Per consentire i lavori di bonifica della rete fognaria a Faenza, dal 7 al 10 aprile 2021 o comunque fino al termine dei lavori, si rendono necessarie le seguenti modifiche alla viabilità e sosta in Viale Vittorio Veneto: dal civico 11 fino all’intersezione con via Oberdan, istituzione del senso unico di marcia con direzione Forlì-Bologna; divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dal civico 3 al civico 13 su entrambi i lati della carreggiata.

Inoltre, si anticipa che dal 12 aprile, gli stessi lavori di bonifica fognaria interesseranno via Zara, cominciando dal primo tratto, dal civico 7 all’intersezione con Viale Vittorio Veneto: divieto di transito per tutti i mezzi eccetto residenti e per soccorso, che dovranno terminare il 25 aprile.