Faenza, parte la riqualificazione della scuola dell’infanzia ‘Il Panda’: un'opera da 20mila euro

Prosegue la riqualificazione delle sedi scolastiche nel territorio del comune di Faenza. Da qualche giorno è stato infatti approvato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area verde della scuola dell’infanzia ‘Il Panda’. L’intervento programmato per “intervenire nell’area esterna con azioni che ne migliorino sensibilmente le condizioni di utilizzo contribuendo a fornire un ambiente più idoneo al gioco e alla crescita del minore, eliminando principalmente la causa della formazione di polveri dovuta alla mancanza di manto erboso - si legge nella delibera -, prevede la realizzazione sia di un camminamento esterno per una superficie complessiva di circa mq. 215 con una parte di pavimentazione per una superficie di circa mq. 45”. Particolare attenzione sarà rivolta alle operazioni di preparazione del terreno per l’esecuzione del sottofondo necessario alle opere “in presenza di apparati radicali superficiali sarà privilegiata la cura e la salvaguardia delle alberature procedendo ad effettuare il camminamento sopra il piano di campagna esistente e sagomando l’opera con l’apporto del terreno di scavo a rinfiancare il percorso. Lo scavo nelle aree lontane dalle alberature avrà una profondità massima di cm. 15”. Il percorso partirà dal cancello carrabile posto sul lato nord-est della recinzione e, “correndo” lungo il lato lungo del lotto, terminerà nell’area verde attigua al fabbricato scolastico sviluppandosi armoniosamente fra le alberature e gli arredi presenti in loco. "In tale modo tutte le sezioni scolastiche dell’asilo potranno trarre beneficio dall’opera in quando potranno avere a disposizione davanti alla propria aula un’area di gioco e ricreazione più idonea per i bambini. Il tavolato in legno invece verrà realizzato sul fronte prospiciente il cancello carrabile posto sul lato nord-est della recinzione ed anche in tale ubicazione verrà eseguito uno scavo di preparazione avente una profondità max di cm. 15”. Il costo complessivo dell’opera si attesta sui 20 mila euro.