Faenza si candida ad ospitare nuovamente la Tenzone Aurea

Faenza potrebbe essere nuovamente la città ospitante della Tenzone Aurea, il massimo campionato nazionale degli sbandieratori. A renderlo noto è il consigliere comunale di maggioranza Nicolò Benedetti eletto nelle fila del Partito Democratico, attraverso un’interrogazione presentata nel pomeriggio di martedì.

“Nel Comitato Palio tenutosi in data 18 ottobre, è emersa da parte dei cinque rioni la volontà di provare ad ospitare nuovamente a Faenza la prossima edizione dei campionati che si disputerà nel settembre 2023 - si legge nel documento -. Successivamente i cinque Capi rione hanno dato mandato all’associazione Alfieri Bandieranti del Niballo APS di organizzare le prime fasi per la redazione della domanda di partecipazione al bando federale, che ha scadenza in data 10 gennaio”.

Ogni anno infatti la Federazione è chiamata a scegliere, attraverso un apposito bando, la città che ospiterà la Tenzone Aurea tra le candidature dalle varie città e dei gruppi organizzatori. Faenza fu già sede dei campionati “nel settembre 2019 - si legge ancora -, ospitando la ventinovesima edizione della Tenzone Aurea. Un grande evento che ha visto in competizione più di venti gruppi iscritti alla Fisb (Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giuochi e Sports della Bandiera), coinvolgendo 932 atleti tra sbandieratori e musici oltre a un seguito di centinaia di accompagnatori che hanno portato complessivamente oltre duemila persone a scoprire le bellezze della nostra città e a riempire il nostro centro storico durante il week-end di gare, dal venerdì alla domenica sera. La ventinovesima edizione dei campionati si è rivelata un vero e proprio successo per la nostra città, non solo dal punto di vista agonistico, ma soprattutto sotto il profilo organizzativo, confermato dal grande apprezzamento espresso sia da parte della Federazione, sia da parte dei gruppi ospitati. La città Manfreda, infatti, possiede alcuni elementi che la rendono particolarmente adatta ad ospitare questo tipo di eventi: non solo la ricca storia di bandiere e l’atmosfera suggestiva di Piazza del Popolo, ma anche la professionalità e l’entusiasmo che contraddistinguono i cinque rioni e l’associazione Alfieri Bandieranti del Niballo APS (ente organizzatore della Tenzone Aurea 2019), che hanno permesso di realizzare uno dei campionati migliori degli ultimi anni”.

Proprio in virtù della proposta avanzata nell’ultima riunione del comitato Palio, Faenza potrebbe quindi entro i termini presentare nuovamente la candidatura in qualità di città ospitante della manifestazione tramite l’APS Alfieri Bandieranti del Niballo. Un punto, quello relativo ai campionati degli sbandieratori, che oltretutto rientra nel programma di governo dell’Amministrazione faentina.