Faenza, si prepara la nuova edizione di Argillà: aperte le candidature per gli eventi collaterali

La settima edizione di Argillà Italia, Festival Internazionale della Ceramica e Mostra Mercato, si terrà a Faenza dal 2 al 4 settembre. Un invito a scoprire il mondo della ceramica artistica e artigianale internazionale, con la mostra-mercato lungo le strade del centro storico di Faenza, le mostre e i suoi tanti eventi collaterali.

Come nelle precedenti edizioni, Argillà Italia includerà nel programma degli eventi collaterali, mostre, iniziative e progetti legati alla ceramica e organizzati nella città di Faenza dandone comunicazione tramite i propri strumenti web e cartacei. Ci sarà tempo fino al 30 maggio per qualsiasi ente organizzatore, privato o associazione, per compilare la propria candidatura con la proposta che dovrà avvenire esclusivamente tramite il sito di Argillà-Italia.