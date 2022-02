Faenza, tanti visitatori alla mostra della scuola Minardi: esposte le opere degli allievi

Sono state oltre un centinaio le persone, per lo più famiglie con bambini, che sabato scorso hanno preso parte alla mostra d’arte organizzata dalla scuola Tommaso Minardi, nel complesso ex Salesiani di Faenza. In esposizione, le opere realizzate dagli allievi, grandi e piccoli, dei corsi di disegno e pittura iniziati a ottobre. All’evento hanno preso parte il sindaco Massimo Isola, l’assessore comunale Luca Ortolani e la dirigente responsabile del settore cultura Benedetta Diamanti.

Particolarmente apprezzate dal pubblico le atmosfere create dal connubio tra arte e musica grazie ai giovani musicisti della scuola Sarti che hanno eseguito brani ispirati alle opere esposte. L’incontro tra queste due discipline rappresenta la caratteristica peculiare di una esperienza didattica promossa dalle due scuole, Minardi e Sarti, che hanno sede nell’ex Salesiani e sono gestite sul piano organizzativo e gestionale dalla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri.

L’attività della scuola Minardi proseguirà fino a giugno con i docenti Antonella Bassenghi, Annalisa Quarneti, Mirco Denicolò, Monika Grycko e Martino Neri; c’è ancora disponibilità per i corsi riservati agli adulti.