'Faenza tieni botta!', vip in teatro per raccogliere fondi per gli alluvionati

L'evento "Faenza, Tieni Botta - Romagna Nostra" ha fatto pieno centro nel cuore dei faentini e della Romagna. Serata straordinaria di solidarietà e ripartenza a Faenza grazie al pubblico che ha riempito il Teatro Masini e Piazza Nenni per un evento di comunità e di raccolta fondi che resterà nella storia della città e della Romagna. È stata una serata unica di musica e spettacolo organizzata da Mei e Ridens per raccogliere fondi a favore degli alluvionati e della scuola di musica Artistation dove artisti, pubblico, conduttori, volontari, cittadini si sono fusi in una voce sola per la ripresa e la ripartenza, la vicinanza e la solidarietà, la raccolta fondi e l'attenzione su Faenza colpita due volte dall'alluvione.

Giuseppe Giacobazzi, Gene Gnocchi, Duilio Pizzocchi, Cristiano Cavina e Cricca, Silvia Mezzanotte, Giovanni Truppi, Alessandro Gaetano, Enrico Capuano, Roberta Giallo, Nevruz, Emisurela, Loading e Alvio Focaccia hanno entusiasmato un pubblico attento e partecipe, che ha portato le sedie da casa come i trebbi di un tempo, per vedere il tutto in diretta sullo schermo in Piazza Nenni.

"Una partecipazione corale che ha scaldato i cuori dei faentini e che ci spinge visto l'incoraggiamento ricevuto da tutti e l'alta partecipazione di artisti che non abbiamo potuto far partecipare a proseguire in questa direzione per tenere alta l'attenzione su Faenza e i suoi dintorni e poter fare comunità attraverso la condivisone di momenti di musica e spettacolo - spiega l'organizzatore Giordano Sangiorgi, patron del Mei - Tra l'altro dal Teatro Masini è emersa la proposta di fare partecipare Faenza e tenere cosi alta l'attenzione con dei suoi rappresentanti musicali, vista la grande tradizione musicale faentina con le sue manifestazioni nazionali, ai prossimi grandi eventi musicali che si terranno a sostegno della raccolta fondi per gli alluvionati. Cricca, finalista di Amici, tra gli angeli del fango a Faenza in questi giorni, dopo l'esibizione si è reso disponibile, cosi come un grande testimonial per Faenza è Giuseppe Giacobazzi che ha dato il via per primo alle adesioni a sostegno della città, mentre le Emisurela con le sorelle Anna e Angela De Leo sono le rappresentanti naturali di Faenza nel mondo del folklore e cosi via per tanti altri che coinvolgeremo. Sono molte ancora le testimonianze di vicinanza che ci sono arrivate: l'Associazione di Italo - Americani New York Canta ha fatto una donazione e attivato collaborazioni, Marisa Laurito inaugurerà il Teatro Trianon a Napoli con una raccolta fondi a favore di Faenza gemellando il Napule's Powe con il Mei di Faenza, i Beatlesiani d'Italia a Brescia stanno raccogliendo fondi e Paolo Cevoli, anche lui a Faenza in questi giorni, ha chiesto di fare una seconda serata di raccolta fondi per potervi partecipare. È una piccola goccia nel mare di tutto quello che serve, ma è una goccia importante. Abbiamo sentito forte l'incoraggiamento dei faentini, vedono in queste iniziative un forte segno di ripresa che in questo momento è certamente fondamentale per vedere una luce in fondo al tunnel. Certamente proseguiremo con questo impegno utile per la nostra comunità".