Faenza tra le realtà vincitrici del premio 'La città per il verde'

Nei giorni scorsi una delegazione di Faenza ha partecipato alla XXIII ?edizione del Premio ‘La Città per il Verde’, iniziativa organizzata dalla casa editrice Il Verde Editoriale che quest’anno si è svolto durante la fiera milanese ‘Myplant e Garden’. Nel corso della giornata sono stati assegnati riconoscimenti agli enti locali che “maggiormente si sono distinti nell’incrementare il patrimonio del verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio”. L'amministrazione manfreda ha partecipato al concorso inviando le informazioni e il progetto dell'ultimo intervento sulle aree verdi pubbliche e in particolare per la realizzazione della pista ciclabile nel Parco Ferucci-Piani, oltre alle informazioni riferite all'intera metodologia di gestione della manutenzione del verde cittadino.

La città di Faenza è risultata vincitrice nella Sezione ‘Manutenzione del verde’, tra le realtà oltre i 50mila abitanti con la seguente motivazione: “L’amministrazione, operando sulla base di un accurato censimento informatizzato del patrimonio verde, attua una manutenzione a conduzione mista; con prevalenza della gestione diretta da parte del Comune e con l’affidamento esternalizzato di alcune operazioni, come le potature a ditte specializzate e gli sfalci alle cooperative sociali. Generalizzata l’applicazione dei criteri ambientali minimi, rafforzati da una lunga tradizione di cura del verde basato sui principi della gestione biologica. Attento l’uso dei compost, ottenuto dai residui delle lavorazioni, prodotto in un’area apposita. Esemplare il coinvolgimento del mondo del volontariato attraverso i Patti di collaborazione, la formazione del personale, dei volontari e dei cittadini attraverso corsi specifici e la promozione del verde pubblico tramite convegni scientifici”.

“Siamo molto orgogliosi - spiega l'assessore con delega ai Parchi e spazi verdi, Massimo Bosi - di aver ricevuto questo prestigioso premio che assegna il giusto riconoscimento al lavoro di tanti, dipendenti e volontari, che ogni giorno si spendono e operano per il bene, la salvaguardia e la cura del verde pubblico, elemento caratterizzante e valore aggiunto della nostra città. Parchi e aree verdi sono infatti da considerarsi segni di civiltà che accrescono di gran lunga la vivibilità delle comunità”.

Non è la prima volta che la città di Faenza si aggiudica il Premio ‘La Città per il Verde’; nel 2017 lo ha ricevuto per la riqualificazione del Parco Bucci e l’anno successivo per l’impegno dei Volontari del verde che si prendono cura di moltissime zone della città. Quest’anno arriva dunque un terzo riconoscimento con il Premio per la Manutenzione.