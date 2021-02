Faenza, tre giorni di laboratori per l'utilizzo responsabile di internet

Alle scuole medie Cova-Lanzoni un'occasione di riflessione per i ragazzi faentini in occasione del Safer Internet Day

Tre giorni di laboratori con classi delle scuole medie faentine per promuovere un uso responsabile e consapevole dei social. Nella settimana dall’8 al 12 febbraio l’Ufficio Educazione alla mondialità della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana sarà alle scuole medie Cova-Lanzoni in occasione del Safer Internet Day (9 febbraio), Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet. A causa delle normative Covid, i laboratori si svolgeranno in modalità online e coinvolgeranno diversi formatori della Caritas.

“La campagna sull’uso dei social che abbiamo ideato come Ufficio Educazione alla Mondialità – racconta Barbara Lanzoni, referente del progetto - è nata dalla voglia di metterci a fianco dei giovani nella guida di questi strumenti che ciascuno ha a disposizione. La Campagna “Antisocial, social club” si svolge solitamente con un incontro di due ore per ciascuno gruppo che ce ne fa richiesta (classi scolastiche, gruppi parrocchiali, ecc); in cui lanciamo i primi stimoli di riflessione per far passare il messaggio ai ragazzi che quando tengono in mano il telefono e accedono a Tik-tok, Instagram, ecc. devono tenere acceso anche il cervello, perché in quel momento hanno una responsabilità, nel bene e nel male”.