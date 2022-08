Faenza, una messa in suffragio delle vittime della strada

Lunedì 15 agosto alle ore 9.30 si celebrerà a Faenza la santa messa in suffragio di tutti i caduti della strada. La funzione, officiata da Don Francesco Cavina, dopo due anni si svolgerà nuovamente nella Chiesa di San Lazzaro (Via Emilia Levante). Una funzione, nella giornata di Ferragosto, che arriva al termine di un periodo 'nero' con la morte di 7 persone nel Ravennate in soli 4 giorni.