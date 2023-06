Faenza, una pizzata per ringraziare i volontari che hanno aiutato la città

“Una pizza per Faenza” sarà una grande degustazione di pizza per ringraziare i volontari e tutti coloro che hanno aiutato la popolazione faentina nel momento di grande difficoltà in seguito alle alluvioni del mese di maggio. E’ in questo modo che la Scuola Italiana Pizzaioli con sede a Caorle (VE) scende in campo in nome della solidarietà alla città manfreda con le sue aziende partner, con la collaborazione del Rione Verde e la partecipazione degli altri rioni faentini: un segno di riconoscenza a chi si è speso nelle operazioni di ripristino della normalità dopo la calamità.

La serata si svolgerà domani (giovedì 22, a partire dalle ore 20) e sarà ospitata nei giardini del rione Verde in via Cavour che metterà a disposizione spazi e locali per preparare una serie di degustazioni/assaggi di specialità della Scuola. Tra l’altro faranno parte del menù pizze: in teglia (crema di formaggi e ortica), in pala mondiale (arrotolata, pepata, mozzarella fior di latte, hamburger, ciliegini valeriana e zenzero), classica Margherita, in pala (alga spirulina, verdure arrostite friarielli e parmigiano reggiano), dessert (impasto al cacao, crema mandorle e pistacchio).

Durante le degustazioni non mancherà un intrattenimento musicale con dj set Paolo Schubert. Per i rioni sarà l’occasione per ringraziare tutti coloro che a titolo volontario si sono offerti per i sevizi svolti nelle varie sedi, di preparazione e somministrazione pasti, forniture di attrezzi, materiali di necessità e con l’impegno manuale per ripulire case e strade nelle aree colpite.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI TELEFONANDO AL 335 7000994.