I Vigili del Fuoco portano in omaggio i fiori alla statua della Madonna sulla torre civica

Sabato 7 maggio, come di consuetudine, i Vigili del Fuoco del comando di Ravenna, con una squadra composta da 8 unità, specialisti Saf (Speleo alpino fluviali), utilizzando tecniche comuni ai consueti interventi di soccorso hanno portato in omaggio i fiori, consegnati dal vescovo Mario Toso, alla statua della Madonna sulla torre civica di Faenza.

In occasione delle celebrazioni del patrono della città, si è potuto apprezzare la professionalità e le tecniche di soccorso che quotidianamente i Vigili del Fuoco mettono in campo per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.