Fallimento Tozzi, sindacati e Ministero siglano l'accordo per la cassa integrazione

Notizie importanti per i dipendenti di Tozzi Sud e Tozzi srl, aziende ravennati del settore oil&gas e delle energie rinnovabili con sede a Mezzano che hanno dichiarato fallimento negli ultimi mesi del 2021. I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, rappresentati da Davide Tagliaferri, Ketty Samorì e Marco Riciputi, dopo aver tenuto un colloquio con l’Agenzia Regionale del Lavoro, nella giornata di martedì precisano di aver incontrato la dottoressa Maria Cristina Gregori del Ministero del lavoro e siglato un accordo di cassa integrazione per cessazione di attività a partire dal 2 dicembre 2021 fino al 1 dicembre 2022.

"Questi risultati contribuiscono a tutelare i lavoratori e le lavoratrici sia a livello contributivo che a livello economico - affermano i rappresentanti delle sigle sindacali - Per quanto riguarda l’erogazione della cassa integrazione da parte dell’Inps, le tempistiche rischiano di chiedere ai lavoratori l’ennesimo sforzo, in quanto il pagamento degli ammortizzatori, seppur concesso dal 2 dicembre, non avverrà prima di circa 3 mesi dalla data odierna (18 gennaio, ndr). Occorre rimarcare l’impegno di tutte le parti coinvolte nel cercare di trovare soluzioni alle difficili situazioni che ogni singolo lavoratore può riscontrare in questa fase, a partire dalla ricollocazione, seppur temporanea, di parte dei lavoratori".

Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, congiuntamente alla RSU, esprimono comunque soddisfazione per un primo risultato raggiunto "che non era per nulla scontato - concludono i sindacati - resta la preoccupazione per le cartelle esattoriali ricevute dai lavoratori, nodo ancora da sciogliere che grava pesantemente su alcuni di loro".