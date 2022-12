Falsi attestati di formazione nel cantiere edile: "pseudo responsabile" denunciato

Falsi attestati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pseudo docente-formatore e responsabile del servizio prevenzione e protezione privo dei requisiti di Legge. E’ quanto è stato accertato dagli ispettori civili e militari in forza all’Ispettorato del Lavoro di Ravenna nell’ambito di un controllo all’interno di alcuni cantieri edili sparsi nell’intero territorio ravennate.

Gli ispettori si sono concentrati, in particolare, su un cantiere interessato dall’agevolazione fiscale cosiddetta “Superbonus 110” dove operava un’ impresa straniera. Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti alcuni attestati di formazione per “preposto di cantiere” e “addetto emergenza” che hanno destato sospetti, in quanto erano privi del codice a barre per la tracciabilità dei dati contenuti.

Dagli approfondimenti investigativi è emerso che, nelle giornate di formazione indicate negli attestati, i lavoratori interessati si trovavano verosimilmente fuori dal territorio italiano. Nel corso delle verifiche è stato anche accertato che il docente formatore non era correttamente abilitato a erogare i contenuti formativi, così come non aveva gli obbligatori aggiornamenti per la qualifica di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” (Rspp), pur firmandosi come tale negli attestati verificati.

Pertanto, è stata riscontrata una falsa rappresentazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e all’esito il sedicente Rspp e formatore è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.