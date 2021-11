Falsi professionisti nel centro di riabilitazione, scattano le denunce

E' scattata nella mattinata di sabato l'ispezione dei carabinieri del Nas, col supporto dei militari dell'Arma di Faenza, l'ispezione in un Centro di fisioterapia e riabilitazione sospetto. Gli accertamenti, eseguiti su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, sono arrivati in seguito a una precedente visita delle divise nella struttura quando erano emerse diverse incongruenze. Nello specifico erano stati individuati due presunti professionisti, uno che si spacciava per posturologo e uno per massofisioterapista, che avevano eseguito trattamenti fisioterapici, massaggi decontratturanti, controlli posturali, magnetoterapia ed elettrostimolazioni il tutto comprovato dal rinvenimento di diverse ricevute rilasciate ai pazienti. Peccato che entrambi sono risultati essere privi dei titoli di studio necessari per lavorare sulle persone e, in particolare, la presentazione di falsi attestati e il mancato conseguimento della laurea triennale da parte del presunto posturologo. A questo si è aggiunto il fatto che la struttura sanitaria era stata attivata in assenza della prescritta comunicazione. Per entrambi i falsi professionisti, che secondo quanto ricostruito avevano anche prescritto dei farmaci ai pazienti, è scattata la denuncia per l'esercizio abusivo della professione sanitaria mentre sono state sequestrate le apparecchiature elettromedicali del centro.