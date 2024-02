Falsi vaccini, 90 pazienti chiedono di non essere processati: tra loro anche pazienti da fuori regione

Seconda udienza in Tribunale a Ravenna del maxi processo legato alle finte vaccinazioni anti-Covid che sarebbero state necessarie per ottenere il Green Pass che vede imputate 227 persone per il reato di falso ideologico in concorso.

Sono poco meno di una novantina gli imputati, accusati di falso in merito ai vaccini simulati del dottor Mauro Passarini, che hanno scelto di discutere la richiesta di rinvio a giudizio durante l'udienza preliminare in tribunale a Ravenna, chiedendo tramite i rispettivi legali il non luogo a procedere. Tra loro figurano pazienti storici, ma anche tanti non mutuati del medico di Marina di Ravenna, provenienti in gran parte dalla provincia ma anche da tutta l'Emilia-Romagna e da varie regioni italiane.

Passarini ha già patteggiato la pena di due anni nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal pm Angela Scorza che nell'autunno del 2021 portò al suo arresto, con le accuse di falso alla luce dei Green Pass fatti ottenere certificando inoculazioni di siero anticovid in realtà mai avvenute o "diluite", e peculato in merito alle dosi di vaccino ritirate dal Servizio sanitario nazionale e lasciate deteriorare.

Iniziate nella mattinata, le discussioni si sono concluse nel pomeriggio, portando il gup Andrea Galanti a rinviare le decisioni su ogni singola posizione alla prossima udienza, già calendarizzata al 4 marzo. A quella data, riporta l'Ansa, si saprà quanti fra gli imputati dovranno affrontare nel merito il processo con un pubblico dibattimento. Sempre in quell'occasione verranno invece formalizzati i patteggiamenti, un centinaio, gran parte dei quali già concordata dai legali con la Procura. Parallelamente si procederà con le discussioni per i 39 imputati che hanno scelto invece di discutere l'udienza preliminare con rito abbreviato.