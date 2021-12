Falsi vaccini, anche quello di un consigliere tra i 107 Green Pass sequestrati: "Non sono un no-vax"

E' stato convalidato il sequestro preventivo d'urgenza dei 107 Green Pass emessi dopo le vaccinazioni effettuate da Mauro Passarini, il medico 64enne ravennate arrestato con l'accusa di aver finto di somministrare il vaccino anticovid a pazienti provenienti anche da fuori regione per far ottenere loro il Green Pass. Il provvedimento è stato notificato al Dipartimento della Digitalizzazione del Ministero della Salute e presso il locale Dipartimento di Igiene Pubblica per lo svolgimento di una completa mappatura delle profilassi eseguite dal medico ravennate, nel frattempo sospeso dal lavoro.

E tra i 107 Green Pass sequestrati c'è anche quello di Alberto Ferrero, capogruppo in consiglio comunale a Ravenna e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Il consigliere rientra infatti tra i vaccinati da Passarini e ha ricevuto la prima dose il 28 settembre scorso, la seconda dopo circa un mese. Cosa che gli ha permesso di accedere alle sedute del consiglio comunale di Ravenna in presenza, a differenza di altri consiglieri che non si sono sottoposti al vaccino e seguono le sedute in maniera virtuale - è il caso ad esempio del consigliere della Lega Gianfilippo Nicola Rolando.

"Io sono convinto di aver ricevuto il vaccino, anche perchè dopo la seconda dose sono stato poco bene - spiega Ferrero - Passarini non era il mio medico di base, ma non volevo andare a vaccinarmi all'hub e il mio medico di base non era vaccinatore. In palestra, dal momento che sia io che Passarini pratichiamo arti marziali, ho sentito parlare bene di lui e ho deciso di farmi vaccinare da lui. Mi ha fatto entrambe le dosi senza problemi. Quando è emerso lo scandalo, nessuno mi ha chiamato per sottopormi al test anticorpale, per cui ero tranquillo. In ogni caso mi recherò in Questura e resto disponibile a fare tutti gli accertamenti del caso. Sono 20 anni che mi vaccino contro l'influenza, non sono un no-vax. Sono convinto che a breve si chiarirà tutto".